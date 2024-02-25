Спорт 25 февраля 2024, 20:29 «Динамо» стало обладателем Кубка Континента КХЛ «Динамо» выиграло регулярный чемпионат КХЛ и получило Кубок континента Pxhere

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Московское «Динамо» стало обладателем Кубка Континента КХЛ после победы в регулярном чемпионате лиги. Бело-голубые возглавили турнирную таблицу, когда СКА проиграл «Куньлунь Ред Стар».

Из-за поражения петербуржцев от «Куньлуня» со счетом 2:3 столичная команда досрочно завоевала первое место в общей таблице. На счету «Динамо» — 96 очков в 67 матчах, а у СКА в результате всех 68 проведенных игр — 95 баллов.

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«Последний раз этот трофей динамовцы завоевывали ровно 10 лет назад», — сообщили в Telegram-канале клуба.

Ранее екатеринбургский «Автомобилист» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:0 в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ. Победители набрали 82 очка в 68 матчах и заняли пятое место в турнирной таблице.