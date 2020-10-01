Стали известны соперники российских клубов в Лиге чемпионов

В Женеве прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнали «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

Петербургский «Зенит» попал в группу F. В ней он сыграет с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».

«Краснодар» попал в квартет Е с лондонским «Челси», испанской «Севильей» и французским «Ренном».

Московский «Локомотив» на групповом этапе встретится с немецкой «Баварией», мадридским «Атлетико» и австрийским «Зальцбургом». Даты матчей российских клубов станут известны позднее.

Полный итог жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов можно увидеть в таблице.

Источник фото: UEFA

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 пройдет 29 мая 2021 в Стамбуле, на Олимпийском стадионе.

Впервые в групповом этапе Лиги чемпионов Россию представят три клуба. Первые два были известны заранее: петербургский «Зенит», ставший чемпионом страны, и серебряный призер Российской премьер-лиги московский «Локомотив». Накануне жеребьевки стало известно, что третьей командой станет «Краснодар».

Игроки российского клуба победили в двух отборочных матчах греческий ПАОК. Каждая встреча закончилась с результатом 2:1. Это позволило «Краснодару» пройти в групповой этап.