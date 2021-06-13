Стали известны первые слова Эриксена после остановки сердца

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен перенес остановку сердца во время матча Евро. После прихода в себя спортсмен первым делом заговорил о команде, рассказал главный тренер датчан Каспер Юлманд.

«Он больше беспокоился за нас — типичный Кристиан. Говорил, мало что помнит, и что больше переживает за команду. Вот такие они — большие игроки и большие личности. Он сказал нам, что хочет, чтобы мы играли дальше», — сказал Юлманд во время пресс-конференции, которую опубликовали YouTube-канале Датской футбольной ассоциации.

Ранее Юлманд сообщил, что во время игры у Эриксена произошла остановка сердца. Он подчеркнул, что постарается сделать все, чтобы футболисты пришли в себя к матчу против Бельгии. По словам главного тренера, сборная будет играть ради Эриксена.

Датский спортсмен потерял сознание на 42-й минуте матча первого тура группового этапа Евро-2020. Команда Эриксена играла против финнов. К рухнувшему на газон спортсмену сразу же подбежали врачи и реаниматологи, которые сделали ему непрямой массаж сердца.

Когда футболиста отвозили в больницу, он находился в сознании. Матч сначала прервали, а затем решили возобновить. Встреча завершилась победой сборной Финляндии.