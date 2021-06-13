Тренер сборной Дании Каспер Юльманн заявил, что Кристиан Эриксен перенес остановку сердца во время матча Евро. Игроки были шокированы случившимся, поэтому, возможно, возвращение на поле после перерыва было ошибкой.

По словам Юльманна, у Эриксена прямо на поле произошла остановка сердца. Футболисты сборной были шокированы случившимся. Теперь тренерский штаб постарается сделать все, чтобы спортсмены пришли в себя к матчу против Бельгии, сообщило РИА «Новости».

«Кристиан сказал, что хотел, чтобы мы играли дальше. Было приятно видеть улыбку на его лице. Будем играть ради него», — сказал Юльманн.

По мнению Юльманна, выход на поле после случившегося, вероятно, был ошибкой.

«Игроки не знали, что случилось, может, они потеряли своего лучшего друга. Мне кажется, нам не стоило играть, но принять решение было тяжело», — заключил он.

Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между Данией и Финляндией был прерван после того, как Эриксен на 42-й минуте потерял сознание и рухнул на газон. Помощь ему оказывали врачи датской сборной и реаниматологи. После того, как Эриксена откачали, он был доставлен в госпиталь. С поля полузащитника унесли в сознании, но с кислородной маской на лице.

Через два часа игру возобновили, когда стало понятно, что он находится в стабильном состоянии. Встреча завершилась победой финнов. Автором единственного гола стал форвард Йоэль Похьянпало на 60-й минуте.