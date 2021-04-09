Стали известны пары полуфиналистов Кубка России по футболу

Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка России по футболу. Игры назначены на 21 и 22 апреля.

В ½ финала Кубка оказались «Крылья Советов», ЦСКА, «Локомотив» и «Ахмат», сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

«Ахмату» предстоит сыграть с «Крыльями». «Локомотив» поборется за выход в финал с ЦСКА. Матчи пройдут 21 и 22 апреля.

В четвертьфинале «Ахмат» обошел «Уфу» — 1:0. «Локомотив» одержал верх над «Сочи» — 3:1. «Крылья Советов» обыграли «Динамо» — 2:0. ЦСКА оказался сильнее тульского «Арсенала» — 2:1.

СМИ писали, что после встречи между двумя тульскими футболистами и тренерами московского клуба произошел конфликт. Защитника Гиу Григалаву и форварда Гурама Аджоева из «Арсенала» могут дисквалифицировать на два года или оштрафовать.

В жеребьевке, которая прошла 9 апреля, приняли участие легенды сборной России Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Руслан Нигматуллин, уточнил «Спорт Экспресс». К ней допустили и звездных болельщиков команд-полуфиналистов.