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    09 апреля 2021, 00:32

    Двух игроков тульского «Арсенала» могут дисквалифицировать за драку с тренерами ЦСКА

    Александра Ломейко

    Четвертьфинал Кубка России по футболу ознаменовался скандалом. После встречи между игроками тульского «Арсенала» и тренерами московского ЦСКА произошел конфликт.

    За драку могут дисквалифицировать защитника Гиу Григалаву и форварда Гурама Аджоева, сообщило издание «Чемпионат» со ссылкой на источники.

    Якобы потасовка с тренерами армейцев началась в подтрибунном помещении. Игроки «Арсенала» «обещали проломить им головы». Футболистов оттащили от наставников столичной команды.

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев, которого цитировал Sport24, в конфликт не поверил. Максимум «они могли что-то сказать друг другу».

    «Мы гостей ценим и уважаем, поэтому у нас в Туле такого не может быть», — сказал Аджоев. Сейчас публикация с его высказыванием удалена с сайта.

    Спортивный юрист Артем Пацев заметил, что Григалаву и Аджоева-младшего, если такой эпизод действительно был, могут наказать.

    «Возможны и спортивные санкции по регламенту РФС, и возбуждение обычного уголовного дела с квалификацией в зависимости от обстоятельств случившегося», — заявил он сайту sports.ru. Речь идет о штрафе и о дисквалификации на срок от трех матчей до двух лет. Не исключено как одновременное применение санкций, так и какой-либо из них.