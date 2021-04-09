Двух игроков тульского «Арсенала» могут дисквалифицировать за драку с тренерами ЦСКА

Четвертьфинал Кубка России по футболу ознаменовался скандалом. После встречи между игроками тульского «Арсенала» и тренерами московского ЦСКА произошел конфликт.

За драку могут дисквалифицировать защитника Гиу Григалаву и форварда Гурама Аджоева, сообщило издание «Чемпионат» со ссылкой на источники.

Якобы потасовка с тренерами армейцев началась в подтрибунном помещении. Игроки «Арсенала» «обещали проломить им головы». Футболистов оттащили от наставников столичной команды.

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев, которого цитировал Sport24, в конфликт не поверил. Максимум «они могли что-то сказать друг другу».

«Мы гостей ценим и уважаем, поэтому у нас в Туле такого не может быть», — сказал Аджоев. Сейчас публикация с его высказыванием удалена с сайта.

Спортивный юрист Артем Пацев заметил, что Григалаву и Аджоева-младшего, если такой эпизод действительно был, могут наказать.

«Возможны и спортивные санкции по регламенту РФС, и возбуждение обычного уголовного дела с квалификацией в зависимости от обстоятельств случившегося», — заявил он сайту sports.ru. Речь идет о штрафе и о дисквалификации на срок от трех матчей до двух лет. Не исключено как одновременное применение санкций, так и какой-либо из них.