Спорт 13 января 2024, 17:03 Стали известны детали возможного перехода Кругового из «Зенита» в ЦСКА «Мутко против»: игрок «Зенита» Данил Круговой перейдет в ЦСКА летом РИА «Новости»

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Футболист петербургского клуба «Зенит» Данил Круговой будет играть за московский ЦСКА. Источники Telegram-канала «Мутко против» сообщили, что для подписания контракта осталось только уладить формальности.

Срок контракта составит пять лет, но переход будет не в рамках трансфера. Договор должны подписать таким образом, чтобы в другой клуб игрок перешел летом, когда станет свободным агентом.

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«„Динамо“ тоже ведет переговоры, но вариант с ЦСКА сейчас для Кругового в приоритете», — написал автор статьи.

По его словам, давно не было такого, чтобы игроков уводил не «Зенит», а другие футбольные клубы.

В ноябре прошлого года стало известно, что Данил Круговой не продлил контракт с «Зенитом». Его не устроили предложенные клубом условия. «Мы будем встречаться зимой и разговаривать», — сказал тогда футболист.