Спорт 30 ноября 2023, 14:17 Защитник Круговой рассказал, что пока не планирует продлевать контракт с «Зенитом» из-за условий клуба

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Защитник «Зенита» Данил Круговой отказался продлевать контракт с клубом, поскольку его не устроило предложение. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Как написала Neva.Today, разглашать подробности документа футболист не стал, ссылаясь на конфиденциальность информации. Следующая встреча сторон должна состояться этой зимой.

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«Предложения от „Зенита“ еще не было. Точнее, оно было, но меня не устроило. Мы будем встречаться зимой и разговаривать», — процитировал «МК в Питере» футболиста.