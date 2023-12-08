Спорт 08 декабря 2023, 02:20 Стала известна самая высокооплачиваемая спортсменка Теннисистка Гауфф стала самой богатой спортсменкой мира в 2023 году РИА «Новости»

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Американская теннисистка Кори Гауфф в возрасте 19 лет возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок 2023 года, оказавшись самой юной участницей нового Топ-15. Об этом сообщили на официальном сайте спортивной медиа-компании Sportico.

В этом году Гауфф выиграла Открытый чемпионат США. Девушка заработала за год 22,7 миллиона долларов (более двух миллиардов рублей). Ее призовые составили 6,7 миллиона долларов (620 миллионов рублей), а на контрактах она получила 16 миллионов долларов (около 1,5 миллиарда рублей).

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На втором месте оказалась польская теннисистка Ига Швентек с доходом в 21,9 миллиона долларов (более двух миллиардов рублей), а замкнула тройку лидеров американо-китайская фристайлистка Эйлин Гу с 20 миллионами долларов (около 1,9 миллиарда рублей).

В остальную десятку попали спортсменки Эмма Радукану, Наоми Осака, Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Симона Байлз и Нелли Корда.

Ранее сообщили, что российская гольфистка Наталия Гусева стала первой россиянкой в престижной серии LPGA Tour.