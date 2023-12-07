Спорт 07 декабря 2023, 21:28 Российская гольфистка впервые примет участие в LPGA Tour Гольфистка Гусева стала первой россиянкой в престижной серии LPGA Tour Наталия Гусева / Соцсети

Читать 360tv в

Гольфистка Наталия Гусева первой в истории отечественного спорта прошла в Женскую профессиональную ассоциацию гольфа в сезоне-2024 (LPGA Tour). О значимом событии сообщили на сайте Московской областной федерации гольфа.

«LPGA Tour — это непрерывная серия чемпионатов, Гран-при и других крупных турниров в женском гольфе. Статус игрока LPGA Tour открывает двери для участия в самых престижных мировых гольф-турнирах, предлагая возможность для конкуренции на высочайшем уровне», — указали в сообщении.

Реклама

В сентябре этого года Наталия Гусева победила в турнире Black Desert Championship, который входит в серию Epson Tour — второго по значимости женского тура США.

Благодаря своим победам Гусева получила большое количество квалификационных очков для того, чтобы попасть на Олимпийские игры-2024 в Париже и представлять на них Россию.

Спортсмен из Московской области Давид Нагиев минувшим летом выиграл золото в первом этапе Кубка Ассоциации гольфа России.