07 декабря 2023, 21:28
Российская гольфистка впервые примет участие в LPGA Tour
Гольфистка Гусева стала первой россиянкой в престижной серии LPGA Tour
Гольфистка Наталия Гусева первой в истории отечественного спорта прошла в Женскую профессиональную ассоциацию гольфа в сезоне-2024 (LPGA Tour). О значимом событии сообщили на сайте Московской областной федерации гольфа.
«LPGA Tour — это непрерывная серия чемпионатов, Гран-при и других крупных турниров в женском гольфе. Статус игрока LPGA Tour открывает двери для участия в самых престижных мировых гольф-турнирах, предлагая возможность для конкуренции на высочайшем уровне», — указали в сообщении.
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В сентябре этого года Наталия Гусева победила в турнире Black Desert Championship, который входит в серию Epson Tour — второго по значимости женского тура США.
Благодаря своим победам Гусева получила большое количество квалификационных очков для того, чтобы попасть на Олимпийские игры-2024 в Париже и представлять на них Россию.
Спортсмен из Московской области Давид Нагиев минувшим летом выиграл золото в первом этапе Кубка Ассоциации гольфа России.
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