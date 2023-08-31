Спорт 31 августа 2023, 21:25 Стал известен состав всех групп Лиги чемпионов — 2023 Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов прошла в Монако пресс-служба клуба "Реал Сосьедад"

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На групповом этапе Лиги чемпионов-2023 дортмундская «Боруссия» встретится с английским «Ньюкаслом», «Манчестер Юнайтед» — с «Баварией», а украинский «Шахтер» — с «Барселоной». Полный состав групп определился в результате жеребьевки, которая прошла в Монако.

Всего в этом этапе примут участие 32 клуба, которые разделили на восемь групп.

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Самой сложной и интересной обещает стать группа F, в которую вошли французский «ПСЖ», дортмундская «Боруссия», итальянский «Милан» и английский «Ньюкасл».

Победитель Лиги чемпионов прошлого года английский «Манчестер Сити» попал в группу G, вместе с немецким «Лейпцигом», сербской «Црвена Звезда» и швейцарской «Янг Бойз».

В группу А вошли немецкая «Бавария», «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Копенгаген» (Дания) и «Галатасарай» (Турция).

В группе В поборются испанская «Севилья», английский «Арсенал», ПСВ из Нидерландов и французский «Ланс».

В группе С встретятся «Наполи» (Италия), «Реал» (Испания), «Брага» (Португалия) и «Унион» (Германия).

В группе D оказались «Реал Сосьедад» (Испания), португальская «Бенфика», итальянский «Интер» и австрийский «Зальцбург».

В группе Е: «Фейеноорд» (Нидерланды), «Атлетико» (Испания), итальянский «Лацио» и шотландский «Селтик».

В группе Н встретятся испанская «Барселона», португальский «Порту», украинский «Шахтер» и бельгийский «Антверпен».

В августе футбольный клуб «Манчестер Сити» впервые в своей истории завоевал Суперкубок УЕФА. Англичане обыграли испанскую «Севилью» в серии послематчевых пенальти. Игра закончилась со счетом 2:1.

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