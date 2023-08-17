Спорт 17 августа 2023, 00:36 «Манчестер Сити» впервые завоевал Суперкубок УЕФА ФК «Манчестер Сити» обыграл «Севилью» и выиграл Суперкубок УЕФА Pxhere

Читать 360tv в

Матч за Суперкубок УЕФА между «Манчестер Сити» и «Севильей» проходил на стадионе «Караискакис» в Пирее. Встреча закончилась победой «Манчестер Сити» в серии 11-метровых ударов.

Счет в матче на 25-й минуте открыл нападающий испанской команды Юссеф Эн-Несири. На 63-й минуте полузащитник Коул Палмер сравнял счет на табло. Встреча перешла в серию пенальти, где сильнее оказались футболисты английской команды.

Реклама

Таким образом «Манчестер Сити» впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка УЕФА. Англичане также являются действующими победителями Лиги чемпионов, а «Севилья» попала в Суперкубок Европы как чемпион Лиги Европы.

Ранее стало известно, что полузащитник Илкай Гюндоган переходит из «Манчестер Сити» в «Барселону». Немецкий футболист играл в команде семь лет. В прошедшем сезоне Гюндоган провел 50 матчей и забил 11 мячей.