Западные СМИ начали отговаривать болельщиков от поездки на ЧМ-2022 в Катар | 360°

Мир 03 ноября 2022, 21:29 Западные СМИ начали отговаривать болельщиков от поездки на ЧМ-2022 в Катар Журнал The Time попытался отговорить болельщиков от поездки на ЧМ-2022 в Катар

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Редакция американского еженедельного журнала The Time, базирующаяся в Нью-Йорке, поместила на обложку свежего номера фотографию спортивного комплекса в Катаре, где пройдет чемпионат мира по футболу (ЧМ-2022). При этом СМИ попытались отговорить фанатов от поездки в ближневосточную страну.

Заголовок статьи гласит: «Опасная игра. Тысячи мигрантов скончались во время подготовки Катара к мундиалю. На фоне мирового глобального потепления это только начало». Однако эту тему журналисты издания подняли после того, как власти Катара отказались делиться газом с западными странами. Теперь Америка и ее СМИ решили объявить арабское государство своим новым врагом.

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Накануне Bloomberg опубликовал интервью с министром энергетики Катара Саад Аль-Кааби. По его словам, если Европа введет потолок цен на газ, то страна приостановит поставки энергоресурсов. Аль-Кааби считает лицемерной политику западных стран по вопросам энергетики. Доха всегда выступала за свободный рынок, подчеркнул министр.

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