Стал известен лучший футболист XXI века по соотношению голов к сыгранным матчам

Рейтинг возглавил бомбардир каталонской «Барселоны» Лионель Месси. В 726 матчах он забил 630 голов (0,87). Второе место занял форвард «Старой Синьоры» Криштиану Роналду. В его активе 626 мячей в 812 встречах (0,77). Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски замкнул тройку лучших. На его счету 345 голов в 472 играх (0,73).

Ранее бывший наставник столичных «железнодорожников» Юрий Семин призвал гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе уйти со своего поста после неприличного жеста в сторону фаната клуба во время матча с башкирской «Уфой».

«После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика „Локомотива“, факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола, причем сделать это самостоятельно, до всяких решений совета директоров», — написал Семин на своей странице в Instagram.