Семин призвал Кикнадзе уйти в отставку после случая с фанатом

По данным издания, на минувшей неделе во время матча «Локо» с башкирской «Уфой» Кикнадзе показал болельщику москвичей неприличный жест. Потом он признался, что этого не стоило делать.

«Если вы считаете себя человеком, который̆ отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг (уйти со своего поста — прим. ред.), потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола», — написал Семин в соцсетях.

По его мнению, после случившегося гендиректор «Локомотива» больше не должен связываться с футболом.

«Меня не интересует, что там опубликовал Юрий Палыч. Что касается жеста Кикнадзе, то я ничего не видел, при этом не присутствовал и не могу комментировать. Не комментирую того, что не знаю», — пояснил председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.