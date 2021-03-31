Стадион в Петербурге решили заполнять на 50% во время Евро-2020

На матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут пускать болельщиков, однако трибуны будут заполнять лишь на 50%. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

«Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге подтвердил решение о применении базового сценария, то есть допуска 50% зрителей на стадион. Об этом в УЕФА будет направлено соответствующее письмо. Естественно, после соответствующего подписания руководством города», — приводит агентство слова собеседника.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в прошлом году, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. Такое случилось впервые в истории турнира.

Матчи Евро-2020 пройдут в 12 крупных городах Европы в 12 странах. Так решили поступить в честь 60-летия чемпионата еще в 2012 году. В Петербурге состоятся четыре матча: три групповых и четвертьфинал. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Из-за пандемии также перенесли и Олимпиаду в Токио. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга решил пригласить на спортивный праздник президента Соединенных Штатов Джо Байдена.