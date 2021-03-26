Япония пригласит Байдена на Олимпиаду в Токио

Президента США Джо Байдена пригласят на Олимпийские игры в Токио. Своими планами поделился премьер-министр Японии Есихидэ Суга в ходе дебатов в парламенте. Трансляция прошла на японском парламентском интернет-телевидении.

«Конечно, я думаю, что так и будет», — сказал Суга.

Политик сделает приглашение во время встречи с Байденом в Вашингтоне в апреле.

Первая личная встреча японского премьера и американского лидера запланирована на 9 апреля, этот вопрос прорабатывают правительства обоих стран. Суга будет первым зарубежным лидером, который лично встретится с Байденом после его вступления на главный пост государства. Предполагается, что Суга улетит из Японии 8 апреля и вернется на родину 10 апреля.

Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года, напомнил сайт «Русская планета». Международные спортивные соревнования пройдут без болельщиков из-за пандемии коронавируса. По той же причине Игры перенесли на год, но их название — «Токио-2020» — сохранили.