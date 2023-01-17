Эксклюзив 17 января 2023, 11:31 «Стабильно тяжелый». Отец Костомарова — о состоянии фигуриста Отец фигуриста Костомарова сообщил подробности об обследовании сына РИА «Новости»

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Фигурист Роман Костомаров по-прежнему находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом «360» сообщил отец спортсмена Сергей Костомаров. По его словам, сын лежит в больнице в Коммунарке, врач ежедневно предоставляет семье информацию о ходе лечения.

«Ничего [не изменилось]. Ждем, все так же — в стабильно тяжелом состоянии. Говорят, обследовали. Голова в порядке. Надеемся [на лучшее]», — поделился отец Костомарова.

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По его словам, супруга и дети Костомарова находятся дома. Врач связывается с ними по телефону каждое утро. Он обратил внимание на высказывания олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, которая ранее в беседе с сайтом kp.ru высказала предположения о том, как мог заболеть спортсмен.

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Она отметила, в частности, что Костомаров на новогодних праздниках участвовал в нескольких шоу и выступал как на открытых, так и на закрытых катках. По ее словам, в этом была дополнительная опасность, потому что, если человек давно не катался на открытом воздухе, это может стать шоком для организма.

«Я прочитал. Такая нелепость. Он четыре или пять выступлений провел на морозе. Были без теплой одежды», — сказал Сергей Костомаров.

Отец спортсмена еще раз опроверг слухи о том, что сын пытался лечиться, окунаясь в прорубь.

«Температура у него была, но в проруби он не купался, такой глупостью он не занимался», — заключил собеседник «360».