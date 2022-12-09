Спорт 09 декабря 2022, 17:06 МОК решил не снимать санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии МОК оставил в силе санкции против российских и белорусских спортсменов РИА «Новости»

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Саммит Международного олимпийского комитета (МОК) решил оставить в силе санкции в отношении российских и белорусских спортсменов из-за украинского конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.

В организации сообщили, что олимпийский саммит подробно проанализировал «последствия российского вторжения на Украину».

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«Подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских государств и правительств, как виновных в вопиющем нарушении олимпийского перемирия и Олимпийской хартии, должны оставаться в силе», — отметили в сообщении.

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Российских и белорусских атлетов массово отстранили от участия в международных соревнованиях. Из-за этого под вопросом осталась квалификация спортсменов на Олимпиаду в Париже 2024 года.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что страна рассматривает возможность участия сборной на грядущих Олимпийских играх.

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в разговоре с «360» отметил, что дальнейшие ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов могут спровоцировать раскол в олимпийском движении.