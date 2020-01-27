Спортсмены прокомментировали гибель баскетболиста Коби Брайанта

«Я любил Коби, он был мне как младший брат. Мы часто разговаривали, и я буду очень скучать по этим беседам. Он был сильным соперником и одним из величайших игроков», — отметил Джордан для Associated Press.

«У меня нет слов…», — отметил капитан испанского клуба «Барселона» Месси. На личной странице в Instagram он выразил соболезнования близким погибшего. Футболист подчеркнул, что Брайант был «настоящим гением».

«Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джанны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии», — написал бразильский футболист Роналду в своем Instagram.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в Twitter рассказал, что узнал «ужасную новость о трагической гибели одного из величайших спортсменов в мире», когда проснулся. «Погибли Коби Брайант, его дочь Джанна и другие пассажиры. Мои соболезнования. Я в шоке», — заявил он.

Нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба на своей странице в Instagram также прокомментировал новость о гибели Брайанта.

«Коби Брайант… Мой любимый баскетболист… Легенда… Просто не верится… Навсегда в памяти», — заметил он.

Ранее легенда НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета.