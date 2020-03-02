Спортивный журналист назвал завершение карьеры Сотниковой ожидаемым

Долгополов назвал уход Сотниковой «ожидаемым и абсолютно верным решением».

«Уже, может быть, исчерпаны силы, возможности, чтобы вернуться на лед в качестве спортсменки, которая может бороться за призовые места. Осталось несколько девчонок старше 23 лет, они борются с совсем молодыми девчушками, делающими прекрасные четверные прыжки. Аделина, к огромному сожалению, получала серьезнейшие травмы на протяжении всей карьеры. Мне кажется, она сделала все, что могла. То, что было на Олимпиаде 2014, — это наиболее высокая и счастливая вершина в ее спортивной судьбе. Она первой среди наших спортсменок выиграла олимпийское золото — честь ей и хвала», — подчеркнул журналист.

По мнению эксперта, в будущем фигуристку ожидает отличная карьера.

«Двадцать три года — хороший возраст, чтобы продолжить выступление в спортивных шоу, которых сейчас множество и в которых Аделина, конечно, востребована. Хочется пожелать ей удачи. Она очень милый, приятный человек, не зазнавака, она полностью лишена звездной болезни. У нее есть очень много верных поклонников — они будут так же ее любить, когда она будет выступать как профессионал. Мы будем всегда помнить, кто был нашей первой российской олимпийской чемпионкой в фигурном катании на коньках. Аделина — это наша гордость, наша мечта, то, что у нас сбылось. Пусть сбудется новое и у Аделины», — резюмировал Долгополов.

Ранее Аделина Сотникова объявила, что уходит из спорта по состоянию здоровья.