Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции РФС и клубов на отстранение от еврокубков

Российские футбольные клубы не допустят до участия в еврокубках. Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил на своем сайте, что отклонил апелляции Российского футбольного союза, «Зенита», «Сочи», ЦСКА и «Динамо».

Апелляции на решения FIFA и UEFA отстранить российские команды и клубы от участия в соревнованиях до дальнейшего уведомления отклонили, а оспариваемые решения подтвердили. В Спортивном арбитражном суде связали это решение с конфликтом на Украине, но признали, что футболисты не несут за него ответственность.

«Комиссия считает прискорбным тот факт, что нынешние военные операции на Украине, за которые российские футбольные команды, клубы и игроки не несут никакой ответственности, по причине решения FIFA и УЕФА оказали такое негативное влияние на них и российский футбол в целом», — указали в CAS.

Спортивный агент Андрей Митьков ранее предупредил, что CAS не встанет на сторону российских футбольных клубов, так как решение приняли заранее и вопреки здравому смыслу.