Спортагент Митьков: российские клубы не смогут добиться участия в еврокубках через суд

Российские клубы не смогут добиться попадания в еврокубки через Спортивный арбитражный суд (CAS), поскольку все уже решено заранее. Об этом в интервью ИА НСН сказал спортивный агент Андрей Митьков.

«CAS — это очень серьезная организация, которая рассматривает вопросы допуска и недопуска на европейские турниры клубных и сборных команд. Но, сейчас мы видим, что идет слом устоявшихся правовых норм. Решения принимаются не исходя из здравого смысла», — считает эксперт.

Ранее «Динамо» и ЦСКА, а также петербургский «Зенит» и «Сочи» подали апелляцию в CAS из-за отстранения команд от еврокубков.