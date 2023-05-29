Спорт 29 мая 2023, 12:13 «Спортивные выходные» начнутся в Москве с 3 июня Мэр Москвы Собянин: проект «Спортивные выходные» пройдет на 26 площадках города Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице в эту субботу, 3 июня, стартует проект «Спортивные выходные». На каких площадках города пройдут тренировки, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Как и в прошлом году, одними из главных площадок станут Дом культуры „ГЭС-2“ и крыша Северного речного вокзала. Всего город откроет 26 мест для тренировок», — написал он.

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Собянин уточнил, что шесть из них примут участие в проекте впервые:

Южный ландшафтный парк на территории парка развлечений "Остров Мечты";

"Сад Технопарка" в "Сколково";

крыша Южного речного вокзала;

парк 50-летия Октября;

территория "Хлебозавода №9";

причал "Лужники-Центральный".

В рамках «Спортивных выходных» пройдут и домашние тренировки. На канале проекта опубликуют новые утренние зарядки. Заниматься можно будет каждый будний день. Начало в 7:00.

На очные тренировки открыта запись на сайте и в центрах госуслуг «Мои документы».

Также в рамках проекта пройдут мастер-классы. На них расскажут о различных видах спорта: истории их возникновения и выдающихся именах.

Сергей Собянин добавил, что на прошлой неделе «Спортивные выходные» стали победителем премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards-2023 в номинации «Лучший маркетинг проекта в области популяризации спорта и ЗОЖ. Неигровые виды спорта».

Летний сезон откроет и Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ). Там пройдут фестивали, концерты и мастер-классы.