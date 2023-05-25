Общество 25 мая 2023, 16:16 Фестивали, концерты и лекции пройдут летом на главной выставке Москвы Летний сезон на ВДНХ Москвы откроют 1 июня Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В четверг, 1 июня, на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) откроют летний сезон. Главным событием станет празднование ее дня рождения. В августе ей исполнится 84 года, сообщил директор парка Сергей Шогуров.

«Город. Лето. ВДНХ», — под таким названием пройдут все праздничные мероприятия. Для детей организуют отдельную программу с ростовыми куклами и аниматорами. Других гостей пригласили на фестиваль «Движение первых».

Реклама

Все лето пройдут Moscow Jazz Festival, фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов», неолимпийских видов спорта, IX Московский международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди на ВДНХ», рок-фестиваль «Мы вместе!» и многие другие.

Одной из главных площадок станет выводной круг Центра национальных конных традиций. Кроме того, на ВДНХ пройдут концерты и выставки. Также откроют 45 летних веранд для променада и отдыха.

За программой ВДНХ удобно следить на официальном сайте парка.

Выставка порадует и цветоводов. В июне в парке пройдет экофестиваль «Горизонт».