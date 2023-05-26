Спорт 26 мая 2023, 16:16 Спортивные соревнования для участников «Московского долголетия» пройдут до 11 августа Спортивные соревнования для москвичей старшего возраста пройдут в городе до 11 августа Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В столице с начала лета и до 11 августа пройдут спортивные «Игры долголетия». Участие в них примут женщины старше 55 лет и мужчины от 60, сообщил замруководителя городского департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

«Соревнования пройдут в четырех дисциплинах: футбол, волейбол, настольный теннис и шахматы. Участники проекта „Московское долголетие“ на своем примере покажут, что заняться спортом никогда не поздно», — рассказал он.

Реклама

Состязания откроют игры турнира «Футбол 6:0». Они пройдут в новом и практически профессиональном формате. Финал состоится 21 июня на стадионе «Красная Пресня».

В шахматы, настольный теннис и волейбол участники сыграют на протяжении лета.

Стать частью «Московского долголетия» просто. Можно прийти в территориальный центр социального обслуживания своего района или центр госуслуг «Мои документы», а также заполнить специальную форму в разделе «Как стать участником» на mos.ru.

Проект не стоит на месте и постоянно развивается. О его участниках в средине мая сняли фильм. Просмотр доступен в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на RuTube.