Москва 18 мая 2023, 14:19 Премьера фильма о «Московском долголетии» состоится 19 мая Власти Москвы: в столице сняли документальный фильм о проекте «Московское долголетие» Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице завершили съемки документального фильма о проекте «Московское долголетие». Премьера пройдет завтра, 19 мая, на телеканале «Москва. Доверие» в 19:05. Об этом сообщили на официальном сайте правительства и мэра столицы.

В основу кинокартины легли семь историй реальных людей. Они расскажут о том, как нашли свое хобби, встретили друзей и живут без оглядки на годы.

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Также, уточнили в ведомстве, в съемках приняли участие преподаватели проекта и приглашенный эксперт Ольга Ткачева — гериатр Минздрава России. Они акцентируют внимание зрителей на практической пользе занятий спортом и творчеством в «серебряном» возрасте.

Проводниками в мир «Московского долголетия» стали российский телеведущий и музыкант Роман Будников и участница проекта Наталья Малышева.

После премьеры фильм покажут на страницах проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на Rutube.

Проект «Московское долголетие» реализуют в столице с 2018 года. Стать его участником могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Узнать расписание и записаться на занятия можно в территориальном центре социального обслуживания своего района или центрах госуслуг «Мои документы», а также заполнив специальную форму на mos.ru в разделе «Как стать участником».

Ранее пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения столицы анонсировала массовый заход по скандинавской ходьбе москвичей старшего поколения.