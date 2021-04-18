«Спартак» в день своего 99-летия «в сухую» проиграл «Уфе» в чемпионате России

«Спартак» разгромно проиграл «Уфе» в домашнем матче 26-го тура Тинькофф — чемпионата России по футболу. Встреча закончилась со счетом 0:3. Игра состоялась в день празднования красно-белыми своего 99-летия.

Забитыми мячами у «Уфы» отличились Владислав Камилов: он забил два гола на 45-й и 87-й минутах матча. Третий мяч в ворота соперников оформил Филип Мрзляк на 48-й минуте встречи. В случае с третьим голом Камилов не реализовал пенальти, но успешно сыграл на добивании, отметил ТАСС.

Защитник красно-белых Самюэль Жиго был удален с поля на 80-й минуте. «Спартак» потерпел второе поражение подряд после серии из четырех побед. У «Уфы» это вторая победа подряд.

В воскресенье, 18 апреля, «Спартак» празднует 99-летие. В честь этого события перед матчем с «Уфой» символический первый удар по мячу нанесла дочь одного из основателей клуба Николая Старостина Елена.

«Спартак» находится на третьей строчке в турнирной таблице. В его активе 47 очков. «Уфа» набрала 20 очков и поднялась из зоны прямого вылета на 14-е место.

В следующем туре красно-белые примут ЦСКА, «Уфа» также дома встретится с «Сочи». Матчи состоятся 25 апреля.

Руководство «Спартака» задумалось о возвращении бывшего тренера команды Валерия Карпина. Клуб ищет, кем бы заменить Доменико Тедеско. Немецкий специалист намерен покинуть ФК по окончании нынешнего сезона. Карпин попал в шорт-лист красно-белых как потенциальный кандидат на роль нового главного тренера.