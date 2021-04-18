Руководство «Спартака» задумалось о возвращении бывшего тренера команды Валерия Карпина. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Клуб ищет, кем бы заменить Доменико Тедеско. Немецкий специалист намерен покинуть ФК по окончании нынешнего сезона. Карпин попал в шорт-лист красно-белых как потенциальный кандидат на роль нового главного тренера.

Карпин руководит «Ростовом» с 2017 года. В 2020-м он подписал новый контракт с клубом на пять лет.

В нынешнем сезоне после 26 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» вышел на третье место в турнирной таблице, набрав 47 очков. Лидирует «Зенит» с 55 очками.

Карпин два раза возглавлял красно-белых, оставаясь в системе клуба с 2009 по 2014 год. Он дважды приводил его игроков к серебряным медалям на чемпионате России. В качестве футболиста Карпин тоже выступал за «Спартак». С этим ФК он трижды побеждал на чемпионате России.

На днях СМИ написали имена еще двух тренеров, которые могут возглавить «Спартак» в следующем сезоне. Речь шла о португальских специалистах: Паулу Фонсеке («Рома») и бывшем тренере «Бенфики» и «Ан-Насра» Руи Витории.