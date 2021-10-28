«Спартак» проиграл «Сочи» и прервал пятиматчевую победную серию в КХЛ

«Спартак» уступил «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» и завершилась со счетом 1:3. Таким образом московский клуб прервал серию побед в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата.

В составе «Сочи» заброшенными шайбами отметились на 16-й минуте Василий Глотов, на 38-й отличился Ярослав Дыбленко, а на 60-й — Амир Гараев, отметил ТАСС.

У «Спартака» шайбу на 59-й минуте матча забросил Джейкоб Виртанен. Проигрыш «Спартака» прервал его серию из пяти побед в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата.

В турнирной таблице Западной конференции московский клуб опустился на восьмое место. В его активе 26 очков. «Сочи», набрав 18 очков, занимает 12-ю строчку.

«Спартак» 31 октября в гостях встретится с ярославским «Локомотивом», днем ранее «Сочи» примет нижегородское «Торпедо».

В матче, состоявшемся 20 октября на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге, московское «Динамо» со счетом 5:4 одолело «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Москвичи прервали трехматчевую серию поражений. «Ак Барс» проиграл девятую игру в 21-м сезоне.