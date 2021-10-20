«Динамо» обыграло «Ак Барс» со счетом 5:4

В матче, состоявшемся на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге, московское «Динамо» со счетом 5:4 одолело «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Москвичи прервали трехматчевую серию поражений. «Ак Барс» проиграл девятую игру в 21-м сезоне.

Как сообщил портал AllHockey, «Динамо» выиграло 14 матчей из 19 в этом сезоне. По данным Legalbet, встреча закончилась в овертайме. В следующий раз «Ак Барс» встретится 22 октября с «Авангардом», «Динамо» 21 октября сыграет с «Нефтехимиком».

Матч омрачился неприятным происшествием. Шайба, посланная форвардом «Ак Барса» Никитой Дыняком вылетела за пределы поля попала в голову болельщицы. Женщине оказали медицинскую помощь. Клуб подарил ей атрибутику команды. Хоккеист принес женщине свои извинения. Дыняк заявил, что команде не удалось реализовать свои моменты. По его мнению, хоккеистам немного не хватило удачи, но сдаваться они не намерены.

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов посетовал, что спортсмены дали сопернику шанс.

«Вроде бы и забили четыре гола, но с такой командой как „Динамо“ надо все-таки поменьше пропускать». — подчеркнул он.

Накануне матч между командами «Авангард» и «Сочи» начался сразу тремя драками. В ходе игры произошла еще одна.