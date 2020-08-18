«Спартак» предложил назвать улицы около своего стадиона в честь футболистов клуба

ФК «Спартак» выступил с предложением дать улицам около стадиона красно-белых «Открытие Арена» имена легендарных футболистов своего клуба. Речь идет о строящемся районе в московском Тушине.

Письмо с этой идей написал владелец «Спартака» и председатель наблюдательного совета ООО «Стадион „Спартак“» Леонид Федун. Его он направил заммэра Москвы Наталье Сергуниной.

Текст послания оказался в распоряжении РИА «Новости». Так, клуб предлагает назвать одну улицу в честь основателей команды — братьев Старостиных. Другие проектируемые проезды могут получить имена футболистов Игоря Нетто, Анатолия Крутикова, Алексея Парамонова, Галимзяна Хусаинова, Владислава Жмелькова.

Также в этот почетный список попали Анатолий Исаев, Анатолий Ильин, Анатолий Масленкин, Борис Татушин, Николай Тищенко, Федор Черенков, Михаил Огоньков, Сергей Сальников, Илья Цымбаларь. «Спартак» начал играть на арене в Тушине осенью 2014 года.

Ранее стало известно, что арбитр Василий Казарцев на неопределенный срок отстранен от работы после скандального матча «Спартак» — «Сочи». Дело в том, что он назначил в ворота красно-белых ошибочный пенальти.