Судью Казарцева отстранили на неопределенный срок за ошибочный пенальти в ворота «Спартака»

Российский футбольный союз (РФС) отстранил от работы на неопределенный срок арбитра Василия Казарцева после скандального матча «Спартак» — «Сочи». Он назначил в ворота москвичей ошибочный пенальти.

«Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча „Спартак“ — „Сочи“ Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решение отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время», — приводит «Спорт-экспресс» слова генерального секретаря РФС Александра Алаева.

Он подчеркнул, что РФС продолжит делать все возможное, чтобы защитить честную игру и арбитров союза.

Казарцев судил матч встречу «Спартака» с «Сочи», которая состоялась 9 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Хозяева забили два гола кубанцам, после чего Казарцев назначил в ворота красно-белых пенальти, который кубанцы успешно реализовали.

На последней минуте матча арбитр снова назначил одиннадцатиметровый «Спартаку» после того, как игрок «Сочи» Анатолий Немченко столкнулся в штрафной москвичей с Самуэлем Жиго. В РФС признали, что это была явная ошибка, которая помогла футболистам «Сочи» уйти от поражения. Решение Казарцева вызвало негодование среди российских поклонников футбола.