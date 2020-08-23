«Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1

Сама игра оказалась весьма жесткой. «Локомотив» вел после первого тайма со счетом 1:0. Мяч в ворота «Спартака» отправил Мурило.

Но в ходе первой половины игры «железнодорожники» потеряли получившего травму колена Дмитрия Баринова, а после и капитана команды Алексея Миранчука.

Игроки «Спартака» размочили счет сразу после перерыва. К ничье встречу свел Джордан Ларссон, а после отличился Александр Соболев, который забил победный мяч в ворота.

Но и победившей команды оказались пострадавшие. Как сообщил RT, Нападающий Эсекьель Понсе получил повреждение во время игры. На 59-й минуте второго тайма вместо него на поле вышел Александр Соболев.

По итогам встречи «Спартак», для которого это первая победа в сезоне, поднялся на вторую строчку с восемью очками. «Локомотив» расположился на четвертой с семью баллами. Лидер — «Зенит» пока не достижим. У него в копилке 12 очков.