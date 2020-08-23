Сразу 2 игрока «Спартака» покинули поле после первого тайма в матче с «Локомотивом»
В первом тайме они получили травмы, из-за которых не смогли продолжать игру. Баринов получил травму и покинул поле на электрокаре. В подтрибунном помещении футболист держался за колено. Миранчук покинул поле самостоятельно.
Сегодня прошел матч пятого тура чемпионата России, команды играют на стадионе «Спартака». По итогам встречи победил «Спартак» со счетом 2:1.
На десятой минуте забил гол защитник «Локомотива» Мурило. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме благодаря шведскому легионеру Джордану Ларссону. А на 81-й минуте форвард красно-белых Александр Соболев забил в ворота «Локомотива».
Ранее председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что снимет свою команду с турнира из-за ошибки арбитра, отразившейся на результате матча первого тура премьер-лиги с «Сочи» (2:2). Главный арбитр встречи Василий Казарцев и видеоассистент рефери Алексей Еськов прошли проверку на полиграфе. Сейчас Казарцев отстранен от судейства.