«Спартак» обыграл итальянский «Наполи» в матче Лиги Европы

Московский «Спартак» одержал победу над итальянским «Наполи» в матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2. В ходе матча было два удаления, а также отменен пенальти. =

Счет в игре уже на первой минуте открыл Элиф Элмас, забив мяч в ворота «красно-белых». На 29-й минуте защитник «Наполи» Мариу Руй был удален с поля.

Счет сравнял на 55-й минуте Куинси Промес. «Спартак» вывел вперед Михаил Игнатов на 80-й минуте матча.

Еще через две минуты за вторую желтую карточку защитник «красно-белых» Максимилиано Кофрие был удален с поля. Но это не помешало «Спартаку» забить еще один гол в ворота соперников. Дубль оформил Промес на 90-й минуте.

На четвертой добавленной минуте после удара Виктора Осимхена хозяева сократили разрыв в счете.

Ко второму тайму было добавлено шесть минут, но из-за столкновений и остановок команды сыграли больше 10 лишних минут.

В компенсированное к первому тайму время между футболистами обеих команд началась потасовка. Это произошло после того, как главный арбитр встречи Иван Кружляк назначил пенальти в ворота неаполитанцев, зафиксировав фол на Квинси Промесе. Судья решил проверить этот эпизод на видеоповторе после вмешательства VAR. В этот момент футболисты «Наполи» вступили в словесную перепалку с соперниками. В итоге пенальти отменили.