Игроки «Спартака» и «Наполи» устроили потасовку в матче Лиги Европы

Московский «Спартак» в гостях в рамках матча второго тура группового раунда Лиги Европы встречается с итальянским «Наполи». В компенсированное к первому тайму время между футболистами обеих команд началась потасовка.

Это произошло после того, как главный арбитр встречи Иван Кружляк назначил пенальти в ворота неаполитанцев, зафиксировав фол на Квинси Промесе, отметило РИА «Новости». Судья решил проверить этот эпизод на видеоповторе после вмешательства VAR.

В этот момент футболисты «Наполи», которые были несогласны с решением назначить 11-метровый, вступили в словесную перепалку с соперниками из «Спартака». Конфликт едва не дошел до рукоприкладства.

Поводом стало решение Джованни Ди Лоренцо забрать мяч, который «красно-белые» установили на «точку» для подготовки к удару. Арбитру Кружляку пришлось вмешаться, чтобы разнять стороны. Итог — пенальти отменен.

Команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу «Наполи». Гол в ворота «Спартака» был забит на 11-й секунде матча. Его автором стал Элиф Элмас. Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, отметил RT.