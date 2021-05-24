«Спартак» назначил нового главного тренера

У руля московского «Спартака» встал 51-летний тренер из Португалии Руй Витория. Он подписал с клубом контракт на два года. Об этом сообщили на сайте красно-белых.

«В новый тренерский штаб „Спартака“ войдут также первый ассистент Арналду Тейшейра, второй ассистент Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау. Все четыре специалиста работали с Виторией в „Витории Гимарайнш“, „Бенфике“ и „Аль-Насре“», — говорится в сообщении на сайте.

До декабря 2020 года Руй Витория работал в Саудовской Аравии. Тренер выиграл с местной командой «Аль-Наср» чемпионат и Суперкубок страны и довел своих подопечных до полуфинала Лиги чемпионов Азии.

С 2015 года по 2019 год он тренировал лиссабонскую «Бенфику», которая под его руководством дважды становилась чемпионом Португалии. В юности Руй Витория играл в футбол в португальских клубах низших дивизионов. Тренерскую карьеру он начал в 2002 году, после гибели родителей в автомобильной катастрофе.