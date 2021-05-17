Назначение Руя Витории на пост наставника «Спартака» одобрил совет директоров клуба

Совет директоров московского «Спартака одобрил назначение на пост наставника команды португальского тренера Руя Витории. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

«Газета.ru» напомнила, что Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год. Под его руководством клуб выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии. Последняя команда, с которой работал 51-летний специалист, была «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. В конце прошлого года Витория ушел из нее.