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    17 мая 2021, 22:15

    Назначение Руя Витории на пост наставника «Спартака» одобрил совет директоров клуба

    Артур Блянихов

    Совет директоров московского «Спартака одобрил назначение на пост наставника команды португальского тренера Руя Витории. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

    «Газета.ru» напомнила, что Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год. Под его руководством клуб выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии. Последняя команда, с которой работал 51-летний специалист, была «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. В конце прошлого года Витория ушел из нее.