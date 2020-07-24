«Спартак» может приобрести защитника «Црвены Звезды» Дегенека

Московский клуб «Спартак» может приобрести Милоша Дегенека — защитника «Црвены Звезды».

По информации Mondo Portal, столичный клуб провел предварительные переговоры с белградским коллективом по поводу возможного трансфера австралийца Милоша Дегенека.

При этом, действующее трудовое соглашение 26-летнего футболиста рассчитано до 2023 года.

Милош Дегенек играет за «Црвену Звезду» с сентября прошлого года. Д этого он также выступал в составе белградского клуба с июля 2018-го по январь 2019-го.

В общей сложности за команду он провел 70 матчей, сделал четыре результативные передачи и забил три гола. В нынешнем сезон Дегенек стал с «Црвеной Звездой» чемпионом Сербии.

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун ранее поделился итогами встреч с гендиректором команды Шамилем Газизовым и тренерским штабом. Федун отметил, что были согласованы трансферный план и цели на сезон-2020/2021: борьба за титулы и Лигу чемпионов, повышение операционной и бюджетной эффективности