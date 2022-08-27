«Спартак» мощно «погасил» воронежский «Факел» на футбольном поле

Московский «Спартак» на выезде разгромил воронежский «Факел» со счетом 4:1, сообщил «Чемпионат». По данным издания, после этой победы москвичи набрали 16 очков и вернули себе промежуточное первое место в турнирной таблице.

Для столичной команды игра началась неудачно. На 23-й минуте защитник хозяев Аслан Дашаев дальним ударом открыл счет в матче. На перерыв воронежцы ушли, ведя в счете.

Во втором тайме «Спартак» включился и забил четыре мяча. Сначала отличился полузащитник Роман Зобнин, затем Даниил Денисов вывел красно-белых вперед. Третий мяч забил нападающий Квинси Промес, а яркую точку в матче поставил вышедший на замену поляк Мацей Рыбус.

По информации издания, забитый мяч стал для Промеса уже седьмым в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). В прошлом сезоне футболист провел за «Спартак» 22 игры и забил шесть голов.

Болельщики ждали игру со «Спартаком» в Воронеже. Местные фанаты за несколько дней до матча выстроились в длинную очередь, чтобы купить билеты. Кто-то даже ночевал рядом с кассами на стадионе.