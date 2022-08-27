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    27 августа 2022, 20:54

    «Спартак» мощно «погасил» воронежский «Факел» на футбольном поле

    «Спартак» разгромил воронежский «Факел» в матче 7-го тура РПЛ

    Антон Ишбульдин

    Московский «Спартак» на выезде разгромил воронежский «Факел» со счетом 4:1, сообщил «Чемпионат». По данным издания, после этой победы москвичи набрали 16 очков и вернули себе промежуточное первое место в турнирной таблице.

    «Спартак» мощно «погасил» воронежский «Факел» на футбольном поле

    Для столичной команды игра началась неудачно. На 23-й минуте защитник хозяев Аслан Дашаев дальним ударом открыл счет в матче. На перерыв воронежцы ушли, ведя в счете.

    Во втором тайме «Спартак» включился и забил четыре мяча. Сначала отличился полузащитник Роман Зобнин, затем Даниил Денисов вывел красно-белых вперед. Третий мяч забил нападающий Квинси Промес, а яркую точку в матче поставил вышедший на замену поляк Мацей Рыбус.

    По информации издания, забитый мяч стал для Промеса уже седьмым в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). В прошлом сезоне футболист провел за «Спартак» 22 игры и забил шесть голов.

    Болельщики ждали игру со «Спартаком» в Воронеже. Местные фанаты за несколько дней до матча выстроились в длинную очередь, чтобы купить билеты. Кто-то даже ночевал рядом с кассами на стадионе.