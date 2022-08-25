В субботу в Воронеже состоится игра Российской премьер-лиги между местным «Факелом» и московским «Спартаком». Болельщики выстроились в гигантскую очередь и даже ночевали у стадиона, чтобы купить билеты на встречу, сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации канала, администрация воронежского клуба решила продавать не более двух билетов в руки из-за перекупов. Продажу организовали только офлайн — в кассах стадиона.

Такие условия не остановили желающих заработать на перепродаже билетов. Особо предприимчивые воронежцы нанимают людей и платят им за то, чтобы те купили два заветных билета. Позже их продают в разы дороже — по данным канала, за некоторые билеты просят по шесть тысяч рублей.

Предстоящая игра станет для москвичей первой, после того как пост президента клуба покинул Леонид Федун. Он также покинул состав акционеров и больше не будет принимать участия в управлении командой. Российская нефтяная компания «Лукойл» сообщила о покупке «Спартака», а также домашнего стадиона красно-белых в Тушине.