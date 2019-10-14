Руководство «Спартака» пригласило малоизвестного в России тренера Доменико Тедеско в надежде на быстрый результат. При этом на стиль команды футбольные функционеры не обращают внимание, считает советский футболист Евгений Ловчев.

По его мнению, в российском футболе главную роль сейчас играют руководители клуба, которые настроены на получение быстрого результата.

«Им нужны старики Хоттабычи, которые придут, которых никто не знает, выдернут волосок, и чемпионами станет их команда. Совершенно не то, что какой стиль у своей команды, какие игроки нужны, что из себя представляет тот же „Спартак“. И когда сейчас говорят о Тедеско, я совершенно не знаю этого человека. За ним какой-то есть маленький шлейф того, что он немного поработал в „Шальке“», — сказал Ловчев в разговоре с «360».

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Экс-футболист отметил, что, конечно, немецкие футболист являются многократными чемпионами мира. Но повторил, что не знает, кто такой Тедеску кроме того, что это друг гендиректора «Спартака» Томаса Цорна.

«Мы совершенно не знаем, кто это такой. И поэтому удивительно, те люди, которые руководят „Спартаком“, совершенно не разбираясь везут кого-нибудь для того, чтобы „а вдруг получится?“» — сказал советский экс-футболист.

Ловчев напомнил, что есть Станислав Черчесов и Валерий Карпин, которые на глазах выросли в больших тренеров. Но с ними пришлось бы договариваться, ведь сейчас один не уйдет из сборной, а другой из «Ростова».

Он отметил, что играть хуже, чем «Спартак», невозможно, но воздержался от прогнозов, связанных с работой нового главного тренера.

О контракте Доменико Тедеско и руководства московского «Спартака» стало известно 14 октября. Он займет пост главного тренера команды на два года и девять месяцев. Его зарплата, предположительно, составит 1,5 миллиона евро.