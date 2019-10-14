«Спартак» назначил Тедеско новым главным тренером. СМИ узнали его зарплату

«Для меня большая честь быть здесь и стать тренером такой команды, как „Спартак“ — команды с огромной историей. Я знакомлюсь с командой, и это чувство меня очень радует», — заявил Тедеско журналистам.

СМИ писали, что еще на прошлой неделе, в ходе заключительного раунда переговоров, были согласованы основные условия работы 34-летнего тренера с московским футбольным клубом. Теперь о его назначении объявлено и официально.

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По данным «Спорт-Экспресс», контракт подписан на два года и девять месяцев. За сезон тренер будет получать жалование в размере 1,5 миллиона евро. Задача специалиста — вытащить красно-белых с нижних строчек турнирной таблицы. Сейчас команда на 12-м месте в турнирной таблице. В ее активе 14 очков.

Тедеско — немецкий футбольный тренер. Известен тем, что как минимум две команды спас от сокрушительных поражений и вылетов в низшую лигу.

С 2017 по 2019 год он тренировал клуб «Шальке-04», который под его руководством смог выйти в групповой этап Лиги чемпионов — там, правда, проиграл. Перед тем Тедеско был главным тренером «Эрцгебирге», который с последних мест в лиге поднялся до второй позиции в таблице.

Предыдущий главный тренер «Спартака» Олег Кононов подписал прошение об отставке после четвертого подряд поражения команды. Отставка была тут же, в раздевалке, принята руководством клуба.