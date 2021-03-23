Сотрудники ЦСКА грубо помешали журналистам снять приезд Олича

Специалист ЦСКА по работе с болельщиками помешал корреспонденту РИА Новости заснять момент прибытия нового главного тренера Ивицы Олича на московский стадион «Октябрь». Журналист опубликовал видео в своем Twitter.

На кадрах видно, как один из сотрудников закрывает рукой объектив камеры, не давая оператору снимать момент прибытия главного тренера команды на стадион. Кроме того, другой сотрудник не давал приблизится к Оличу фотокорреспонденту — чтобы остановить журналиста, охранник применил физическую силу.

О назначении Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА стало известно 23 марта. он заменил Виктора Ганчаренко, который покинул клуб днем ранее. С 2003 года Олич выступал за ЦСКА — его контракт продлился четыре года. В первых 10 играх сезона хорват забил семь голов.