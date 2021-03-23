Бывший игрок ФК ЦСКА стал его главным тренером

Во вторник стало известно, что тренером футбольного клуба ЦСКА стал Ивица Олич. Информация появилась на официальной странице клуба в Instagram.

«Спустя 15 лет легендарный хорват возвращается в армейский клуб в новом качестве. Уже сегодня он познакомится с командой и проведет первую тренировку. Добро пожаловать, Ивица», — говорится в тексте.

В прошлом 41-летний Олич был лучший бомбардиром чемпионата Хорватии и футболистом 2002 и 2003 годов в Хорватии. В 2017 году спортсмен вошел в тренерский штаб сборной Хорватии. Также был ассистентом Златко Далича во время ЧМ в России, на котором хорватская сборная дошла до финала.

За ЦСКА Олич начал играть в 2003 году. Уже в первых 10 играх сезона 2003 года футболист забил семь голов. Его контракт продлился четыре года.

Накануне стало известно, что тренер и заместитель гендиректора клуба Василий Березуцкий решил уйти. По предварительным данным, причиной стало его несогласие с видением руководства развития ЦСКА.