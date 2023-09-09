Спорт 09 сентября 2023, 20:54 «Сорока-воровка». Жена бывшего владельца «Спартака» раскритиковала политику «Зенита» Зарема Салихова: «Зенит», как сорока-воровка, тащит все, что блестит РИА «Новости»

Читать 360tv в

Супруга бывшего владельца «Спартака» Зарема Салихова прокомментировала переход в «Зенит» нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора. Она заявила Metaratings.ru, что клуб, как сорока-воровка, — тащит все, что блестит.

ФК «Локомотив» и «Зенит» договорились об аренде нападающего до конца сезона с опцией выкупа. Салихова отметила, что в непростое время отсутствует «чистота переходов» и этим грешат многие клубы. Но особые нарекания у супруги Леонида Федуна возникли к «Зениту».

Реклама

«Скоро у них вся скамейка будет из переметнувшихся игроков. Эдакая сорока-воровка, тащит все, что блестит, сама не зная зачем», — заявила Салихова.

Двадцатитрехлетний нападающий Вильсон Изидор ранее играл за «Монако», «Бастия-Борго», а потом оказался в «Локомотиве».