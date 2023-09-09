Спорт 09 сентября 2023, 16:25 Футболист «Локомотива» Изидор перешел в «Зенит» РИА «Новости»

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Футболист Вильсон Изидор перейдет из московского «Локомотива» в «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба. Команды достигли соглашения об аренде нападающего с опционом выкупа. Договор действует до конца сезона-2023/24, после этого «Зенит» должен будет выкупить игрока.

В команде напомнили, что 23-летний нападающий начал текущий сезон с гола головой в ворота «Рубина» после выхода на замену. Этот гол стал для Изидора последним в «Локомотиве».

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Вильсон Изидор — уроженец Рена. Занимался в школе «Ле-Ре», академии «Ренна» (одной из сильнейших во Франции), играл за команды «Монако», «Лавал», «Бастия-Борго». Став вторым бомбардиром третьей французской лиги, Изидор вернулся в «Монако», а затем оказался в «Локомотиве».