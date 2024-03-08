Спорт 08 марта 2024, 21:29 «Соответствовали регламенту». Организаторы травматичной лыжной гонки в Сочи рассказали о погодных условиях ФЛГР: условия лыжной гонки в Сочи, где случился завал, отвечали регламенту РИА «Новости»

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Погодные условия на лыжной трассе в Сочи, где случился завал, соответствовали регламенту проведения состязаний. Об этом агентству ТАСС заявил технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов.

В результате инцидента пострадали несколько лыжниц, их отправили в больницу. Спортсменки принимали участие в гонке с общего старта классическим стилем на Всероссийской спартакиаде учащихся на горном курорте «Лаура».

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«Старт был дан в соответствии с регламентом соревнований, погодные условия не противоречили правилам», — подчекнул Беломестнов.

По его словам, в течение двух утренних часов выпало большое количество снега, который полностью засыпал лыжню, и спортивный объект оказался в зоне густой переменной облачности.

Так же он рассказал о характере травм лыжниц — некоторые участницы соревнований получили ушибы, а две — перелом предплечья и травму головы.

Ранее стало известно, что число пострадавших лыжниц при массовом падении во время гонок в Сочи выросло до 18 человек. Прокуратура Краснодарского края начала проверку после ЧП.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что никаких погодных аномалий не ожидалось.