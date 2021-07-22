«Сочи» разгромил «Кешлю» в дебютном еврокубковом матче

«Сочи» всухую обыграл азербайджанскую команду «Кешля» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Матч проходил на стадионе «Фишт» и закончился со счетом 3:0.

О победе футбольный клуб сообщил на своей официальной странице в Twitter. Это была первая в истории игра «Сочи» в еврокубках.

Счет был открыт на 10-й минуте встречи. Защитник «Сочи» Родриго забил гол головой после передачи Кристиана Нобоа с углового. Сам эквадорец отличился уже во втором тайме, когда реализовал пенальти. До разгромного счет довел Максим Барсов.

Ответная игра пройдет в Баку 29 июля на стадионе «Шафа».

Защитник петербургского «Зенита» из Аргентины Эмануэль Маммана проведет новый сезон в составе «Сочи». Футбольный клуб арендовал спортсмена в прошлом сезоне. Футболист принял участие в 19-ти матчах, однако особых успехов за ним замечено не было.